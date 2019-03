Moon Jae-in reçoit le patron du renseignement américain

Photo : YONHAP News

En visite à Séoul, le directeur du renseignement national des Etats-Unis Dan Coats a été reçu hier par le président Moon Jae-in.D’après le porte-parole de la Maison bleue, les deux hommes ont échangé, de manière approfondie, sur les questions qui préoccupent en ce moment leurs pays. Avec au cœur des discussions : la situation après la seconde entrevue stérile entre Donald Trump et Kim Jong-un, plus particulièrement après la conférence de presse donnée vendredi dernier par la vice-ministre des Affaires étrangères. Choe Son-hui avait alors brandi la menace d’un arrêt des négociations et d’une reprise des essais balistiques face aux exigences américaines démesurées.Le dirigeant sud-coréen et le patron du renseignement américain se seraient donc concertés sur les moyens de redémarrer le dialogue, envisagés par leurs pays.Dan Coats rencontrera aussi, semble-t-il, son homologue Suh Hoon et plusieurs autres hauts responsables.