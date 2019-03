Elections partielles du 3 avril : début aujourd’hui de la campagne officielle

Photo : YONHAP News

Ce mercredi marque le coup d’envoi de la campagne officielle pour les élections partielles du 3 avril. Elle prendra fin la veille du scrutin. Cette fois, deux sièges de députés et trois de conseillers municipaux sont remis en jeu.Pendant les deux prochaines semaines donc, les candidats pourront utiliser divers moyens pour conquérir le cœur des électeurs : affichage, débats, discours au mégaphone et meetings, entre autres. Ils peuvent aussi mener campagne sur Internet, par e-mail et sur les réseaux sociaux.Les deux sièges parlementaires concernent la circonscription de Changwon et celle de Tongyeong-Goseong, toutes deux dans la province de Gyeongsang du Sud.L’enjeu est considérable dans la première, puisque le défunt député progressiste Roh Hoe-chan doit être remplacé, alors que traditionnellement, la région de Gyeongsang est le fief des conservateurs. Visé par une enquête sur des faits de corruption, il s’est suicidé en juillet 2018.