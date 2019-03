Lee Nak-yon : « Il est maintenant temps pour Pyongyang de répondre aux propositions américaines »

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Lee Nak-yon a déclaré qu’il était désormais temps pour la Corée du Nord de démontrer sa détermination à se dénucléariser en répondant aux « grandes propositions » de Washington. Il a fait cette déclaration lorsqu’il a été interpellé hier sur les négociations nucléaires, au cours de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.Pour le chef du gouvernement, lors du sommet nord-coréano-américain du mois dernier, Washington a fait à Pyongyang de grandes propositions en vue de concrétiser sa dénucléarisation complète. Mais le Nord ne semblait pas prêt à y répondre. Et il est regrettable que les deux pays ne soient pas parvenus à un accord final.Lee a aussi évoqué le fait que les Etats-Unis ont demandé au royaume ermite d’aller plus loin que le démantèlement du complexe de Yongbyon, qualifiant cette exigence de « plus décisive que nous ne le pensions ». Et d’ajouter considérer comme positive l’évaluation du sommet de Hanoï par Donald Trump et Kim Jong-un, qui avaient tous deux parlé d’un dialogue productif et substantiel. Cela laisse, selon le Premier ministre, la possibilité de mener de nouvelles négociations.