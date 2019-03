L'agence de divertissement YG Entertainment dans la ligne de mire du fisc sud-coréen

Photo : KBS News

Alors que le scandale sexuel impliquant des vedettes de k-pop prend de plus en plus d’ampleur, c’est maintenant l’une des agences de divertissement les plus prestigieuses du pays qui est visée par les autorités.Une enquête fiscale spéciale est désormais engagée contre YG Entertainment, l’agence à laquelle appartient Seungri, ancien membre du groupe Big Bang, soupçonné de proxénétisme. Une soixantaine d’agents du Service national des impôts (NTS) sont descendus hier au bâtiment privé de l’agence, au domicile de son patron, Yang Hyun-suk, ainsi qu’à une boîte de nuit dans un quartier branché de Séoul.Cette dernière, baptisée « Love Signal », est connue comme la propriété de Seungri, tout comme le « Burning Sun », une autre boîte de nuit qui se trouve à l’épicentre de l’affaire. Mais Yang, lui-même une ancienne idole de K-pop, est soupçonné d’en être le réel propriétaire. L’agence gérerait également d’autres affaires auxquels participent Seungri et son collaborateur Yoo In-seok comme investisseurs.Sur le plan fiscal, l’agence incriminée ne se serait pas acquittée de taxes sur la consommation spéciale, imposées sur les revenus des établissements dits de divertissement, en l’occurrence les boîtes de nuit, en déclarant le club « Love Signal » comme un « restaurant général ».