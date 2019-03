Un avant-poste intercoréen chargé des patrouilles maritimes verra le jour en 2022

Photo : YONHAP News

Un avant-poste destiné aux opérations de patrouille conjointes entre les deux Corées en mer Jaune sera construit d’ici 2022 sur l’île sud-coréenne de Baengnyeong, située près de la frontière maritime intercoréenne.Selon l’annonce faite ce matin par la Police maritime sud-coréenne, cette base sera composée d’un embarcadère destiné aux patrouilleurs de l’équipe intercoréenne et d’un bâtiment de trois étages. Le Sud et le Nord devraient, chacun de leur côté, mettre en service trois patrouilleurs de 250 tonnes pour les opérations conjointes.La Police maritime sud-coréenne a lancé, l’an dernier, une task force (TF) chargée de la construction de l’avant-poste en question et de la gestion des missions conjointes à venir. Concernant le côté nord-coréen, un responsable de la TF a fait remarquer qu’il ne savait pas si le Nord préparait ou non le même dispositif.Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accord militaire intercoréen signé à l’issue du dernier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, en septembre dernier à Pyongyang. Le document prévoit de créer une zone de pêche conjointe après avoir défini une zone de paix en mer Jaune. Une fois ce processus achevé, l’équipe de patrouille conjointe aura pour mission de dissuader les pêches illégales ou de venir en aide à des chalutiers et des navires en détresse.