Séisme de Pohang en 2017 : le gouvernement prépare les mesures de suivi après l’annonce de la cause

Photo : YONHAP News

Hier, une équipe gouvernementale d’experts sud-coréens et étrangers a conclu que le tremblement de terre de 2017 à Pohang avait été provoqué par la centrale géothermique située proche de son épicentre.Le gouvernement a aussitôt annoncé qu’il préparerait des mesures de suivi. Il s’agit notamment de fermer définitivement la centrale. Pour ce faire, l’exécutif s’est engagé à refermer ses forages d’environ 4 km dans le sol et à remettre en état le site tel qu’il était avant sa construction. Il ouvrira en outre sa propre enquête sur le processus de construction de la centrale incriminée depuis son début ainsi que sur le choix du site.Autre annonce faite hier. Un total de 225,7 milliards de wons, l’équivalent de 174 millions d’euros, sera débloqué sur les cinq prochaines années pour réaménager les logements et les infrastructures touchés par les secousses.Toutes ces annonces font tout de même débat. Puisque le gouvernement n’a pas fait état de l’envergure de sa responsabilité à l’égard des dégâts causés.