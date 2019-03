Entre 30 % et 50 % des particules fines en Corée du Sud proviendraient de Chine

Photo : YONHAP News

Les particules fines en provenance de Chine représenteraient jusqu’à la moitié de celles détectées en Corée du Sud.Selon les résultats d’une étude publiée hier par l’équipe de recherche intergouvernementale chargée d’analyser cette pollution atmosphérique, entre 30 et 80 % de la concentration de particules fines du pays proviennent des Etats voisins, dont la Chine, la Russie et la Corée du Nord.Dans la foulée, l’équipe a annoncé qu’un avion permettant de retracer leur itinéraire serait mis en service avant la fin de ce mois en mer Jaune, située entre la péninsule et le continent chinois.Le gouvernement envisage d’injecter d’ici 2020 un total de 49,6 milliards de wons, soit environ 38 millions d’euros, dans des projets de recherche menés par cette équipe intergouvernementale.