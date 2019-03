Les échanges humains entre les deux Corées ont explosé en 2018

Photo : YONHAP News

Dans un contexte de réchauffement des relations bilatérales marqué par l'organisation de trois rencontres au sommet, les échanges humains entre les deux Corées ont avoisiné les 7 500 en 2018.Selon le livre blanc publié par le ministère de la Réunification aujourd’hui, le nombre de visiteurs sud-coréens au Nord s’est élevé l’an dernier à 6 689, contre 809 dans l’autre sens. C’est une nette augmentation par rapport à 2017, avec seulement 115 visiteurs au total.D’après le ministère, les contacts de part et d’autre du 38e parallèle se sont multipliés dans le cadre des projets de raccordement ferroviaire et routier, de la coopération forestière et des échanges dans le secteur privé, tel que le sport et la religion.L'an dernier, 5 999 déplacements de véhicules ont été recensés sur les lignes Gyeongui et Donghae. Ce chiffre était nul en 2017. Dix vols et un trajet de navire ont également été comptabilisés.Cependant, avec le maintien des sanctions contre le royaume ermite, le commerce bilatéral n’a représenté que 32 millions de dollars. Un chiffre bien moins que le milliard de dollars enregistré lorsque le complexe industriel de Gaeseong était encore opérationnel.Dans le même temps, l'aide humanitaire à destination du Nord a augmenté de 1,2 milliard de wons au niveau gouvernemental et de 6,5 milliards dans le secteur privé. Soit l’équivalent de 930 000 euros et 5 millions d’euros respectivement.Les réunions de familles séparées par la guerre ont également repris après une interruption de trois ans, permettant à 833 membres de se retrouver.Enfin, les négociations intercoréennes ont été relancées : trois sommets ont eu lieu entre les dirigeants Moon Jae-in et Kim Jong-un, et 23 accords ont été adoptés.