Le samgyetang, le bouillon de poulet coréen, s’exporte vers le Moyen-Orient

Photo : YONHAP News

Le samgyetang, le bouillon de poulet au ginseng coréen, va être exporté vers les Emirats arabes unis (EAU). C’est une première pour un pays du Moyen-Orient.Selon le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Séoul et Abou Dhabi sont convenus l’an dernier des conditions régissant les contrôles sanitaires pour l’exportation de produits issus de l'élevage, dont le bœuf ou le samgyetang, ainsi que la certification halal.1 200 sacs de près d’une tonne au total seront acheminés par le port de Busan, au sud-est de la péninsule.Le ministère a expliqué que cette vente servirait de tremplin pour l'exportation d’aliments traditionnels du pays du Matin clair vers les marchés halal et du Moyen-Orient.D’après les conditions de contrôle sanitaire convenues avec les EAU, la viande rouge telle que le bœuf peut être exportée si sa région d’origine n’a pas connu de cas de fièvre aphteuse depuis plus de trois mois. Même critère pour les volailles dont la viande de poulet, mais avec la grippe aviaire hautement pathogène.