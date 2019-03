Financement innovant : Moon Jae-in dévoile sa vision en faveur des entreprises

Photo : YONHAP News

Sur fond de ralentissement économique, le président de la République entend rénover le système actuel de financement des entreprises.Au cours de la « cérémonie de proclamation de la vision pour le financement innovant », Moon Jae-in a présenté une panoplie de mesures permettant d’aider les entreprises à trouver des ressources financières.Parmi ces dispositifs phares se trouve notamment le « dispositif d’hypothèque unifié », qui consiste à mettre dans un même portefeuille différents actifs, tels que des biens immobiliers et mobiliers, des obligations et des actions.Le chef de l’Etat s’est également engagé à réorganiser le système de prêt pour les entreprises disposant de technologies de pointe mais dépourvues de biens immobiliers à hypothéquer.Côté bourse, le locataire de la Maison bleue a promis de faire élaborer des critères mieux adaptés aux industries du futur pour leur cotation.Enfin, Moon a annoncé que son gouvernement verserait d’ici cinq ans jusqu’à 12 500 milliards de wons, soit environ 9,7 milliards d’euros, pour améliorer la structure des industries phares du pays, et 60 000 milliards de wons, ou 46,6 milliards d’euros, afin de promouvoir les services prometteurs.