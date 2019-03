Photo : YONHAP News

C'est une journée de transition, ce jeudi, entre un mercredi pluvieux et un vendredi qui s'annonce ensoleillé. Ce matin, les sud-Coréens ont pu ranger leur parapluie, dans le sud du pays d'abord, puis sur l'ensemble du territoire.En revanche, la petite laine sera de mise demain, car Météo-Corée annonce une forte baisse des températures avec -1°C le matin à Séoul et 9°C au plus fort de la journée.