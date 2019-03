Moon Jae-in et Ban Ki-moon discutent des moyens de lutter contre les particules fines

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la lutte contre les particules fines, le président de la République s’est entretenu, cet après-midi à la Cheongwadae, avec l’ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon. Ce dernier a récemment accepté la présidence d’un nouvel organe national chargé d’endiguer ce fléau.Au cours de leurs discussions, Moon Jae-in a mis l’accent en particulier sur le côté diplomatique du dossier qui implique également la Chine, avant d’expliquer qu’il comptait sur cet ex-ministre des Affaires étrangères pour mener cette mission délicate.Enfin, le chef de l’Etat a salué le dévouement de l’ancien patron de l’Onu pour les causes environnementales, en estimant que ce dernier pourrait mieux sensibiliser la population afin de mobiliser les efforts des différents milieux publics et privés.De son côté, lors d’un briefing organisé à l’issue de cet entretien, Ban Ki-moon a appelé la classe politique à s’unir afin de faire face à la pollution atmosphérique et à adopter une attitude neutre et fondée sur la science.La semaine dernière, le président Moon avait adopté l’idée du chef du parti Bareun-Avenir, Sohn Hak-kyu, de confier le poste en question à l’ex-secrétaire générale de l’Onu, qui a accepté, à son tour, cette proposition.