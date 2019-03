Moon Jae-in s’entretient avec le PDG de Twitter

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, pour le dirigeant d'un pays, communiquer avec ses citoyens est plus important que de les sensibiliser aux politiques de l’Etat. Tels sont les propos tenus par le président de la République lors de son audience accordée hier au PDG de l’entreprise Twitter, au palais présidentiel de la Cheongwadae.A cette occasion, Moon Jae-in a confié à Jack Dorsey avoir adopté ce réseau social de microblogage comme un outil permettant de concrétiser une telle vision. Il a également remercié ce dernier d’avoir posté un message de félicitations lorsque la Maison bleue y a ouvert son compte officiel.Le patron de Twitter, quant à lui, s’est dit profondément touché par le fait que le chef de l'Etat sud-coréen communique avec la population par le biais de cet outil, avant d’exprimer son souhait de voir se développer davantage une diplomatie numérique sur sa plateforme.Moon Jae-in et la Cheongwadae totalisent respectivement 1 760 000 et 400 000 abonnés sur leur fil Twitter.