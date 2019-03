Pyongyang fustige Tokyo renforçant la surveillance de son transbordement clandestin

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne cesse de contourner les sanctions onusiennes à son encontre en effectuant les transbordements illicites dans les eaux internationales.La communauté internationale resserre l’étau autour de Pyongyang en renforçant sa surveillance, cela à l’initiative du Japon. C’est la base américaine de Kadena, située sur l’île nippone d’Okinawa, qui fait figure d’un point d’appui dans le cadre de cette opération.Et le ministère japonais des affaires étrangères a déclaré le 8 mars dernier que la Paris devrait dépêcher à Okinawa des avions de patrouille maritime au courant de ce mois, et que la marine française prévoyait à déployer une frégate ce printemps.A ce propos, l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a vivement critiqué Tokyo qui « a fait intervenir un pays extrazone dans la surveillance anti-nord-coréenne » sous prétexte de mettre en oeuvre les sanctions de l’ONU. Elle l’a traité de « puéril et mesquin ».Selon la KCNA, le Japon agirait ainsi avec une arrière-pensée. Autrement dit, il tenterait profiter de la crise pour se mettre en valeur et se militariser.En revanche, la KCNA a préféré ne rien dire vis-à-vis des Etats-Unis qui ont envoyé leur garde côtière au Japon au début de ce mois.