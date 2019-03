L’UE se prononce pour la poursuite du dialogue Washington-Pyongyang et les efforts pour la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

L’Union européenne a manifesté, mercredi, son appui aux efforts de Séoul pour la poursuite des négociations nord-coréano-américaines et du processus de dénucléarisation de la péninsule, au cours de l’entretien entre la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la sécurité et le représentant nucléaire sud-coréen, actuellement en visite à Bruxelles.Dans cette optique, Lee Do-hoon et Federica Mogherini ont convenu de continuer de coopérer avec la communauté internationale et les Etats-Unis sur le dossier nord-coréen.Le diplomate sud-coréen a également assisté à une réunion du comité politique et de sécurité (COPS) de l’Union afin de présenter la politique de Séoul vis-à-vis de Pyongyang. A cette occasion, il a appelé les pays européens à jouer un rôle constructif pour la dénucléarisation et l’installation d’une paix permanente dans la péninsule.Lee Do-hoon va poursuivre ses entretiens avec d’autres hauts responsables de l’UE, dont la Secrétaire générale du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), Helga Schmid, avant de rentrer à Séoul cet après-midi.