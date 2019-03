Séoul et Berlin discutent des moyens concrets visant à intensifier la coopération économique bilatérale et avec l'UE

Photo : KBS News

Séoul a appelé Berlin à faire en sorte de maintenir la coopération économique mutuellement bénéfique avec l’Union européenne, alors que le déclenchement des mesures de sauvegarde de l’UE sur les produits sidérurgiques ainsi que le Brexit risquent d’avoir des impacts négatifs sur les échanges et les investissements bilatéraux.C’était au cours d’une réunion des directeurs généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays, tenue hier dans la capitale allemande. Ils ont discuté des mesures de suivi des engagements pris lors de consultations de leur comité de coopération économique conjoint.Sur le plan bilatéral, les deux délégations ont discuté des moyens de promouvoir les échanges de jeunes travailleurs et la coopération entre les PME et les startups sud-coréennes et allemandes.