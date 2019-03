Kim Jong-un pourrait se rendre bientôt en Russie

Photo : KBS News

Le secrétaire général de Kim Jong-un aurait visité Moscou le 19 mars. Il s'y serait entretenu discrètement avec des officiels russes.Comme Kim Chang-son avait de fortes chances de passer par Pékin pour regagner son pays, des journalistes ont guetté son apparition, le 21 mars, à l’aéroport de la capitale chinoise, mais en vain.Kim est chargé des questions de protocole et de sécurité pour les déplacements à l’étranger de l’homme fort de Pyongyang. Cela laisse penser qu’il s’est déplacé pour préparer la visite de ce dernier en Russie.Cette éventualité a été évoquée à plusieurs reprises depuis que le second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump s’est soldé par un échec en février dernier.Le leader de l'Etat ermite a déjà effectué plusieurs visites à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping à Pékin. A en croire les experts, il devrait se tourner vers un autre de ses grands alliés traditionnels. C’est dans ce contexte que son secrétaire général s’est rendu à Moscou.D'ailleurs, le Kremlin avait déjà déclaré qu’il menait des concertations avec Pyongyang via différents canaux de communication diplomatique pour fixer la date et le lieu de la venue de Kim Jong-un en Russie.