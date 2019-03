Washington souhaite faire accélérer le dossier nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul Harry Harris s’est prononcé sur l’avancée des négociations sur la dénucléarisation avec le régime de Kim Jong-un. C’était lors d’une conférence organisée en Californie mercredi, heure locale, à laquelle participait également le représentant sud-coréen à Washington Cho Yoon-je. Selon Harris, il faudrait progresser plus vite, bien qu’il soit difficile de parler d’une vitesse idéale.Cette position est en phase avec les récents propos de deux personnalités clés à Washington.D'une part, le secrétaire d’Etat américain, en visite au Proche-Orient, a déclaré dans un entretien radiophonique que les Etats-Unis avaient la ferme volonté d’accomplir leur objectif de portée mondiale pour assurer la sécurité nationale, à savoir celui de dénucléariser. Tout en reconnaissant que le président Donald Trump souligne toujours qu’il reste un long chemin à parcourir et que son pays dispose de temps pour atteindre ce but, Mike Pompeo a affirmé qu’ils souhaiteraient y arriver le plus vite possible. Sans préciser le planning, le chef de la diplomatie semble appeler à demi-mot la Corée du Nord à se dénucléariser et à honorer sa promesse.D'autre part, le conseiller à la sécurité nationale de Trump a aussi réaffirmé que la dénucléarisation nord-coréenne constituait un des objectifs principaux à atteindre pour les Etats-Unis. John Bolton a tenu à souligner aussi la petite progression accomplie lors du second sommet Washington-Pyongyang à Hanoï, même si celui-ci n’a pas donné les résultats espérés.Ainsi, Washington voudrait pousser Pyongyang à s’engager de nouveau dans les négociations sur sa dénucléarisation tout en maintenant les sanctions de la communauté internationale à son encontre.