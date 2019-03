Questions au gouvernement : l’opposition fustige l’échec de la politique économique du gouvernement

Photo : YONHAP News

L’opposition a appelé hier, une nouvelle fois, le gouvernement à revenir sur sa politique économique axée sur les revenus, alors que le parti au pouvoir a mis en avant le cercle vertueux d’une redistribution équitable. C’était au cours d'une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, consacrée aux affaires économiques.Le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, a notamment pointé du doigt les effets pervers de l’augmentation du salaire minimum, qui a grimpé en flèche depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in. En face, le Minjoo, la formation présidentielle, a affirmé qu’il faudrait renforcer davantage le filet de protection sociale afin de garantir les droits fondamentaux des citoyens.Les séances de questions dédiées à l’éducation, la société et la culture prévues demain, 4e et dernier jour, risquent d’être encore plus houleuses. Et pour cause, des dossiers controversés devraient être abordés, tels que les irrégularités comptables des écoles maternelles privées, le démantèlement de barrages des quatre grands fleuves du pays, ou encore les trois scandales sexuels majeurs qui secouent actuellement la société.