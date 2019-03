« The Secret Mission » projeté dans un festival du cinéma coréen à Moscou

Photo : KBS News

Le film « MAL-MO-E », ou « The Secret Mission » en anglais, a été projeté sur grand écran à Moscou, lors de la cérémonie d’ouverture de la 4e Année du cinéma coréen en Russie.Sa réalisatrice Uhm Yoo-na et son producteur étaient présents à cette manifestation qui a réuni un millier de personnes, dont des cinéphiles bien sûr, mais aussi des personnalités russes du monde de l’art et de la culture.Cet événement est organisé conjointement par le Centre culturel coréen en Russie et l’Association des professionnels du cinéma russe, dans le but de faire connaître le septième art et la culture du pays du Matin clair.Selon eux, le festival a voulu mettre à l’honneur « MAL-MO-E », étant donné qu’est célébré cette année le 100e anniversaire de la création de l’Assemblée nationale de Corée dans le kraï du Primorié, une province maritime de Sibérie.En effet, ce film a toute sa place puisqu’il raconte l’aventure des membres de l’Association de la langue coréenne qui décident d’éditer le premier dictionnaire de coréen en bravant l’interdit sous l’occupation japonaise.