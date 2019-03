Séoul n’autorise pas la visite au Nord des industriels du complexe de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a préféré reporter de nouveau l’autorisation de visite en Corée du Nord demandée par les entrepreneurs qui avaient dû abandonner leurs unités de production dans le complexe intercoréen de Gaeseong.Le ministère de la Réunification a fait valoir aujourd'hui que les conditions nécessaires ne sont toujours pas réunies pour cela. Il devrait informer bientôt les hommes d’affaires concernés de sa décision. C’est la huitième fois que l’exécutif remet à plus tard sa permission. Il aurait examiné activement le dossier pour donner une réponse positive. Mais il semble être revenu sur cette possibilité parce que son groupe de travail n’a pas obtenu de bons résultats avec son homologue américain la semaine dernière.Par ailleurs, les médias nord-coréens continuent de hausser le ton contre le Sud. Le site de propagande pro-Pyongyang « Uriminzokkiri » a vivement critiqué Séoul qui souhaite la reprise des activités au complexe industriel de Gaeseong et du tourisme aux monts Geumgang alors que le Nord est toujours placé sous le coup des sanctions internationales. Il l’accuse de ne pas respecter l’esprit des déclarations conjointes des deux Corées et de « flatter » les Etats-Unis « avec lâcheté ».Un autre site de propagande, « Meari », a tenu responsable la Corée du Sud de l’enlisement de la situation. Il l’a appelée à « agir en tant que partie prenante au lieu de jouer un simple rôle de médiateur ou de facilitateur ».