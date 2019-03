Le gouvernement rend hommage aux soldats tués en mer Jaune par des attaques nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, c'est la 4e journée de défense de la mer Jaune, située à l'ouest de la péninsule coréenne. A cette occasion, une cérémonie officielle a eu lieu à Daejeon, une ville du centre du pays.Pour rappel, le gouvernement a décrété cette journée de commémoration afin de rappeler les trois provocations majeures perpétrées par la Corée du Nord depuis 2002 : la seconde bataille de l'île de Yeonpyeong en 2002, le torpillage de la corvette Cheonan et le bombardement de cette même île en 2010.Plusieurs hauts responsables du gouvernement et de l’armée, dont le Premier ministre Lee Nak-yon, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo, des hommes politiques ainsi que les familles des victimes ont assisté à cette solennité.Le chef du gouvernement a rendu hommage aux soldats tués au cours de ces attaques du Nord, et s’est engagé à récompenser leur sacrifice par l’accomplissement de la paix et de la prospérité.De son côté, le ministre de la Défense a déclaré que Séoul maintenait la position selon laquelle Pyongyang doit prendre des mesures responsables afin de s’excuser de ses provocations.