Chung Ui-yong reçoit Andrew Kim pour discuter de la coopération Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a reçu hier Andrew Kim, un ancien agent de renseignement de la CIA qui a joué un rôle crucial dans les négociations en coulisses sur la dénucléarisation, menées entre Washington et Pyongyang. A cette rencontre était présent Shin Gi-wook, le directeur du Centre de recherche de l’Asie-Pacifique (APARC) à l’université Standford.Les trois hommes auraient discuté de la situation géopolitique après le second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï ainsi que des stratégies à venir du gouvernement sud-coréen.Andrew Kim a démissionné de son poste dans l’administration Trump. Mais il reste un interlocuteur privilégié en tant que spécialiste du dossier nord-coréen auprès du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et du conseiller présidentiel à la sécurité nationale John Bolton.Lors d’une réunion des anciens élèves de l’APARC résidant en Corée du Sud, organisée avant-hier, l’ex-agent aurait évoqué de grandes divergences entre Pyongyang et Washington. Il aurait dévoilé la demande faite par la Corée du Nord aux Etats-Unis de retirer leurs armes stratégiques déployées à Guam et à Hawaï. Il aurait mentionné également l’écart de positions entre Séoul et Washington sur le dossier nord-coréen.Selon le porte-parole de la Cheongwadae, le bureau présidentiel à la sécurité nationale est toujours à l’écoute des opinions de divers experts. Une façon de prévenir toute interprétation hasardeuse.