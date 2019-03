PAM : 9,1 millions de dollars sont nécessaires pour une aide alimentaire à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a fait savoir, dans son dernier rapport mensuel, qu’il avait besoin de 9,1 millions de dollars pour mener à bien son projet en Corée du Nord dans les six mois à venir. Il a estimé que cette somme supplémentaire serait nécessaire en plus du solde reporté de l’année 2018, de l’ordre de 19,3 millions de dollars.Selon ce document, les sanctions internationales rendent difficile la mission du PAM. Ainsi, celui-ci a du mal à fabriquer les produits de première nécessité à envoyer dans le pays communiste, à les distribuer à la population, et même à récolter les informations nécessaires pour évaluer les ressources à fournir en fonction des régions.Cet organe de l’Onu mène depuis 1995 un projet visant à apporter une aide alimentaire aux nord-Coréens les vulnérables, tels que les enfants et les femmes enceintes.