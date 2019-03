Moon Jae-in aimerait promouvoir la robotique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé que son gouvernement apporterait un grand soutien à la généralisation des « robots collaboratifs » dans les environnements de travail à haut risque et à forte intensité ou nocivité. C’est ce qu’il a déclaré à l’occasion de la réunion sur les stratégies de développement de la robotique, organisée aujourd'hui à Hyundai Robotics dans la ville de Daegu.Moon Jae-in a fait valoir que le robot, qui a été utilisé essentiellement pour remplacer la main d’œuvre humaine, est désormais mis au point et déployé dans le but de « collaborer avec l’être humain ».Selon le chef de l’Etat, le robot assiste l’homme dans les tâches dangereuses et contribue non seulement à renforcer la productivité mais aussi à créer des emplois. Moon a évoqué un exemple observé à Daegu. Une entreprise a automatisé le pressage et le soudage en introduisant environ 80 robots, et cette robotisation l’a conduite à recruter de nouveaux travailleurs dans le service de techniques de production ainsi que dans la recherche et le développement.Le président a promis de faire en sorte que le robot aide l’humain à vivre une vie meilleure, et qu’il se généralise au profit des citoyens les plus vulnérables. Il n’a pas oublié de préciser que la Corée du Sud arrive en tête en matière de densité robotique avec 710 robots pour 10 000 employés dans l’industrie manufacturière. Et il a affiché sa volonté de développer davantage la robotique, qui est un fleuron de la quatrième révolution industrielle à forte valeur ajoutée.