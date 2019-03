Pyongyang retire son personnel du bureau de liaison commun à Gaeseong

Photo : YONHAP News

Rebondissement dans les relations intercoréennes. La Corée du Nord a retiré ce matin l'ensemble de son personnel du bureau de liaison conjoint à Gaeseong, en territoire nord-coréen, alors que le processus de paix et de dénucléarisation dans la péninsule marque le pas après l'échec du 2e sommet entre les dirigeants américain et nord-coréen, fin février à Hanoï.C'est ce que vient d'annoncer le vice-ministre sud-coréen de la Réunification dans un point de presse d'urgence. Selon Chun Hae-sung, le Nord a fait part de cette décision surprise au cours d'une réunion entre les officiers de liaison des deux pays. Et de préciser qu'elle intervient conformément à une directive des instances supérieures.On a également appris que Pyongyang ne se soucierait pas de savoir si les responsables sud-coréens resteront ou s'ils feront de même en retirant leurs effectifs. On ne sait pas encore si le régime de Kim Jong-un ira jusqu'au retrait des installations.A Séoul, le ministère s'est déclaré navré de cette décision unilatérale de Pyongyang, tout en souhaitant que ce dernier revienne dessus.Le bureau de liaison conjoint a ouvert ses portes le 14 septembre dernier, suite à un accord conclu par le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de leur première rencontre en avril 2018.Jusqu'à la fin de l'année dernière, les délégués des deux Corées se sont retrouvés là-bas trois fois par jour en moyenne. Mais depuis la déconvenue du dernier sommet Trump-Kim, ce bureau ne fonctionnait plus comme auparavant.