Le personnel du Sud se rend au bureau de liaison commun à Gaeseong

Photo : YONHAP News

Alors que Pyongyang a retiré vendredi dernier son personnel du bureau de liaison commun à Gaeseong suite à un « ordre venant d’en haut », Séoul continue d’y dépêcher ses effectifs. Selon un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification, la discussion avec le régime de Kim Jong-un a abouti pour procéder aujourd'hui à l’envoi de l’équipe composée de 40 à 50 personnes de l’autre côté du 38e parallèle.A noter que le personnel du Sud a effectué sa mission d’urgence à Gaeseong tout au long du week-end malgré le retrait de l’autre partie. L’approvisionnement en eau et en électricité a été maintenu au bureau de liaison.La Corée du Nord a fait connaître sa volonté d’apporter sa coopération nécessaire au séjour des effectifs sud-coréens. Dans ce contexte, la Maison bleue tente de comprendre l’intention du pays communiste.Le vice-ministre sud-coréen de la Réunification, Chun Hae-sung, a convoqué hier une réunion afin de faire le point sur la situation d’urgence et d’élaborer des mesures destinées à maintenir les projets de coopération intercoréenne.Rappelons que les deux Corées ont échangé à 162 reprises via le bureau de liaison commun à Gaeseong depuis le début de cette année.