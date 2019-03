Fraude fiscale : l'arrestation du patron de la discothèque Arena sera décidée aujourd'hui

Photo : KBS News

Le tribunal du district central de Séoul décidera aujourd’hui de l’arrestation du propriétaire réel de l’Arena, soupçonné de fraude fiscale, après avoir interrogé vers 10h30 le prévenu connu sous son nom de famille Gang.Le patron du club est soupçonné de ne pas s’être acquitté de 16,2 milliards de wons d’impôts entre 2014 et 2017, soit environ 12,6 millions d’euros. Pour cela, il aurait déclaré une partie du chiffre d’affaires seulement tout en gonflant les dépenses salariales.En 2018, le fisc a mené une enquête fiscale auprès de la boîte de nuit située à Gangnam puis accusé ses six représentants, sauf Gang. Pourtant, la police jugeant que ce dernier est le principal coupable, a demandé une enquête fiscale à son encontre.La police a également lancé un mandat d’arrêt contre un autre patron sur le papier. Actuellement, dix personnes impliquées dans cette évasion fiscale sont mises en examen, dont la petite sœur de Gang et le conseiller fiscal de ce dernier.Rappelons que l’Arena est le lieu où Seung-ri, un ancien membre du boys band Big Bang, aurait proposé les services de prostituées à des investisseurs étrangers.