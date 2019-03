Les investissements sud-coréens en Inde franchissent la barre du milliard de dollars

Photo : YONHAP News

Selon le bureau à New Delhi de l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra), la Corée du Sud a investi en 2018 un total de 1 053 millions de dollars en Inde, une somme qui a presque doublé en un an.En 2011, le pays du Matin clair avait injecté 456 millions de dollars dans le sous-continent. Or, ce chiffre faisait du surplace entre 2012 et 2016, pour s'établir à environ 300 millions de dollars, avant de repartir à la hausse l'an dernier.Pour compenser des activités en Chine, peu rentables ces derniers temps, les entreprises sud-coréennes auraient choisi ce grand marché émergent comme un nouvel horizon de développement.A titre d'exemple, Samsung Electronics a doublé en juillet dernier la capacité de production de son usine de Noida, près de la capitale indienne, qui fabriquera désormais 120 millions de téléphones portables par an. De son côté, Kia Motors s'installe à Anantapur, dans la province d’Andhra Prades, avec une usine d'une capacité de production qui atteindra 300 000 voitures.