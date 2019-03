39 sud-Coréens se rendent comme à l’accoutumée au bureau de liaison de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Alors que Pyongyang a retiré vendredi dernier son personnel du bureau de liaison commun à Gaeseong, Séoul y a dépêché ce matin ses effectifs comme à l’accoutumée. Au nombre de 39, ils ont pris le chemin du Nord vers 8h20, à bord de 17 véhicules. Et les nord-Coréens ont coopéré pour les faire entrer sur leur territoire. Au Sud, on continue d’essayer de comprendre l’intention exacte du pays communiste.Pendant ce temps-là, tout en évitant de mentionner le dernier retrait nord-coréen, les médias de propagande du royaume ermite, comme Uriminzokkiri ou Meari, ont critiqué la position de la Corée du Sud. Ils l’ont accusée de ménager la chèvre et le chou en poursuivant les échanges intercoréens tout en maintenant les sanctions internationales à son encontre.