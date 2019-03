Le ministre nommé à l’Aménagement du territoire présente des excuses sur les soupçons de spéculation immobilière

Photo : YONHAP News

Le candidat au poste de ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports a participé aujourd’hui à l’audience de confirmation parlementaire. Choi Jung-ho a dû répondre aux questions des députés, portant notamment sur les soupçons de spéculation immobilière. Propriétaire de deux appartements à Séoul et à Seongnam, dans la province de Gyeonggi, il s’en est vu attribuer un troisième dans la ville administrative de Sejong grâce à son statut de fonctionnaire.Actuellement, l'homme de 61 ans habite dans le logement de Bundang, qu’il a offert en février au couple de sa fille, tout en versant un loyer mensuel. Face aux critiques liées à ces transactions douteuses, il a présenté des excuses auprès de la population tout en s’engageant à vendre au plus vite ses biens en région métropolitaine afin de s’installer à Sejong.Demain, trois candidats aux postes de ministres de la Réunification, des Affaires maritimes et de la Pêche, et de la Culture, du Sport et du Tourisme seront entendus à leur tour. Et le lendemain, ce sera au tour de deux autres, Park Young-sun et Cho Dong-ho, respectivement nommés aux PME et Startups et à la Science.