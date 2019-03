Séoul souhaite une rencontre entre Kang et Pompeo

Photo : YONHAP News

Des rumeurs courent ces derniers temps sur un certain désaccord entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. En effet, après le sommet stérile entre Donald Trump et Kim Jong-un le mois dernier à Hanoï, Séoul a réaffirmé sa volonté de poursuivre la coopération économique intercoréenne, alors que Washington envisage de renforcer sa pression sur Pyongyang. Selon des observateurs, cette cacophonie viendrait du fait que le gouvernement de Moon Jae-in redouble d’efforts pour maintenir le Nord à la table des négociations, mais sans échanger suffisamment avec son allié.D'après le conseiller spécial du président à la diplomatie et à la sécurité nationale Moon Chung-in, juste après l'échec de sa deuxième rencontre avec le leader nord-coréen, le numéro un des Etats-Unis a demandé à son homologue sud-coréen de « persuader » Kim d'accepter la proposition américaine. Or, le porte-parole de la Cheongwadae a légèrement déformé cette demande, utilisant le terme « arbitrer » au lieu de « persuader ». Ce qui aurait pu vexer le pays de l'oncle Sam.Ceci dit, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères assure que les deux alliés maintiennent toujours une confiance mutuelle inébranlable. En effet, le négociateur nucléaire du pays du Matin clair s'est déjà entretenu le 6 mars à Washington avec son homologue américain Steve Biegun pour répondre ensemble à l'échec du sommet de Hanoï.Ce n'est pas tout. Le ministère espère organiser dans le courant de ce mois une réunion des chefs de la diplomatie, Kang Kyung-wha et Mike Pompeo. Mais la date n'est pas encore fixée.