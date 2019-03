Remous autour du retrait de nouvelles sanctions annoncé par Trump

Photo : KBS News

Le week-end dernier, le président américain Donald Trump a fait part, sur son fil Twitter, de son ordre de retirer des nouvelles sanctions visant la Corée du Nord. Ce qui a provoqué des critiques tous azimuts, même au sein du Parti républicain.Le Washington Post juge que la teneur du tweet en question révèle la dissonance sur le dossier nord-coréen entre le locataire de la Maison blanche et ses conseillers. Toujours d'après le quotidien américain, un haut officiel américain a interprété ses propos comme un geste bienveillant envers le leader nord-coréen, tandis que le conseiller à la sécurité nationale John Bolton aurait accueilli avec satisfaction les nouvelles sanctions en question.D'autres médias américains, dont le magazine Time, ont indiqué que leur président s'attendait toujours à la reprise des négociations sur la dénucléarisation, malgré un grand scepticisme des autorités de renseignement et des départements concernés.Le parti présidentiel a critiqué lui aussi la position de Donald Trump, qui risque d'engendrer des incertitudes à propos des sanctions à l'encontre de Pyongyang et d'affaiblir la pression sur le régime de Kim Jong-un.