Construction navale : 4 200 emplois seront créés dans le secteur

Photo : KBS News

Les géants sud-coréens de la construction navale ont annoncé leur plan de recrutement. Selon Incruit, l’un des principaux sites d’emploi du pays, sept sociétés du secteur dont Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ont ou s’apprêtent à lancer leur procédure de recrutement au premier semestre.Tout d’abord, l’inscription des candidatures pour Hyundai Heavy Industries et celle pour les trois filiales du groupe Samsung, à savoir Samsung Heavy Industries, Samsung Engineering et Samsung CNT, se sont clôturées respectivement les 18 et 19 mars derniers. DSME va recevoir des candidatures jusqu’à la fin du mois de mars dans les domaines de la construction et du génie civil.Selon le ministère de l’Emploi, le nombre de nouveaux emplois dans la construction navale a été estimé à environ 4 200 fin janvier. Ce chiffre montre que le secteur est en train de se redresser.Au-delà de l’emploi, plusieurs conditions sont réunies pour favoriser la reprise, comme l’augmentation du prix des navires, la multiplication des commandes de structures offshore et la restructuration des acteurs.Si le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine s’estompe, l’industrie de la construction navale pourrait s’améliorer davantage tout en contribuant à la création d’emplois. Le ministère de l’Emploi a d’ores et déjà adopté des mesures destinées à soutenir ce secteur.