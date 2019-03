L'Onu accorde une exemption de sanctions pour l'aide humanitaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé le 14 mars dernier l'exemption de ses sanctions pour permettre à une organisation caritative basée aux Etats-Unis et au Canada d'apporter une aide humanitaire aux habitants du pays communiste. Cette décision porte à 21 le nombre total de dérogations aux sanctions nord-coréennes relatives à l'aide humanitaire.Le Comité central mennonite (MCC) aura donc six mois pour acheminer dix catégories de matériaux tels que des kits d'hygiène, des articles de puériculture ou des outils chirurgicaux, dans les centres de soins pédiatriques situés dans les provinces de Gangwon, de Pyongan du Sud et de Hwanghae du Nord. Selon le comité, il s'agit d’articles soit approvisionnés aux Etats-Unis, soit offerts en nature sous forme de don.L'organisation caritative a d'ailleurs annoncé qu'elle se rendrait au nord du 38e parallèle pour livrer directement l'équipement médical et suivre la distribution de l'aide sur place. Si cette visite se réalise en mai, elle deviendra la deuxième entité, après sa consœur Christian Friends of Korea, à bénéficier d'une dérogation à l'interdiction américaine de voyager dans le pays communiste.