Kosdaq : le montant des achats nets atteint un niveau inédit en 15 ans

Photo : KBS News

Le mois dernier, les investisseurs étrangers ont afflué sur le Kosdaq. Ils ont acheté en février le plus gros volume d’actions sur ce marché des valeurs technologiques depuis 15 ans.D’après le Service de supervision financière (FSS), le montant de leurs achats nets d’actions s’est élevé sur cette période à 627 milliards de wons, environ 489 millions d’euros. Il s’agit du montant le plus élevé jamais observé depuis avril 2004.Si l’on regarde les chiffres par nationalité, les Britanniques arrivent en tête avec 274 milliards de wons, l'équivalent de 214 millions d’euros, loin devant les Américains qui ont acheté pour 190 milliards de wons d’actions, soit 148 millions d’euros. Pour ce qui est des ventes, les investisseurs australiens dominent le classement, suivis des Irlandais et des Néerlandais.La progression des achats nets s’explique principalement par l’amélioration des résultats des sociétés cotées au Kosdaq.