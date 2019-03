Banques en ligne : l'inscription des candidatures pour la pré-autorisation est lancée

Photo : YONHAP News

La Commission des services financiers (FSC) et le Service de supervision financière (FSS) viennent de donner le coup d’envoi à l’inscription des demandes de pré-autorisation des banques en ligne. Le dépôt des candidatures prend fin demain à 18h.Pour l’heure, deux groupes ont manifesté publiquement leur intention d’y participer. Le premier consortium appelé Kiwoom Bank sera dirigé par Kiwoom Securities et constitué entre autres de Hana Financial Group, SK Telecom et le site d'e-commerce « 11st ». Sa stratégie : miser sur l’innovation en faisant appel aux TIC de Dow Technology, la maison-mère de Kiwoom Securities, et au savoir-faire de Hana Financial Group et de SK Telecom en matière de finance et de télécommunications.Le deuxième, baptisé Toss Bank, sera financé par des sociétés de capital risque. Viva Republica deviendra le plus grand actionnaire avec 67 % de participation. La part des partenaires étrangers Altos Ventures, Goodwater Capital et Ribbit Capital s’élèvera chacune à 9 %.Les autorités financières vont procéder dès le mois prochain à une évaluation interne et externe, avant de délivrer ou non une pré-autorisation en mai.Puisque la FSC compte accepter au maximum deux banques en ligne, les deux consortiums pourraient obtenir la validation de leur dossier. Une fois pré-autorisés, ils devront ensuite déposer une nouvelle candidature pour l’autorisation, puis se soumettre à une nouvelle évaluation.Les nouvelles banques en ligne verront le jour au plus tôt dans le courant de cette année.