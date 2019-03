Le groupe indien Mahindra & Mahindra investira un milliard d'euros dans Ssangyong Motor

Photo : YONHAP News

Pawan Goenka, directeur exécutif de Mahindra & Mahindra, le premier actionnaire de Ssangyong Motor, a dévoilé le plan d’investissement de sa société pour le développement technologique du constructeur automobile sud-coréen.Selon lui, un montant total de 1 300 milliards de wons, à savoir environ un milliard d’euros, seront investis dans les trois à quatre années à venir.Anand Mahindra, PDG du groupe indien, a fait savoir en juillet dernier son intention d’investir massivement dans Ssangyong Motor lors de la visite d’Etat du président sud-coréen en Inde.Selon Pawan Goenka, Mahindra & Mahindra a déjà investi environ 1 500 milliards de wons, l’équivalent de 1,2 milliard d’euros, durant les sept dernières années depuis le rachat du constructeur sud-coréen en 2011.Le nouvel investissement portera non seulement sur le développement de nouveaux modèles, mais aussi sur les équipements de production. La coopération avec des entreprises du pays du Matin clair se poursuivra sur le marché des tracteurs. Elle pourrait être élargie pour l’engineering et les pièces détachées automobiles.Mahindra & Mahindra, dont le siège social est situé à Bombay, en Inde, est une société multinationale comptant plus de 240 000 employés dans une centaine de pays.