Moon Jae-in obtient le soutien du roi Philippe pour la paix dans la péninsule

Le président sud-coréen a reçu ce matin le roi des Belges à la Maison bleue. Selon la Cheongwadae, Philippe de Belgique a déjà visité la Corée du Sud à quatre reprises avant son accession au trône en 2013. Il s’agit de la première visite d’un couple royal européen depuis l’arrivée de Moon Jae-in au pouvoir. La dernière visite d'Etat d’un monarque belge dans le pays du Matin clair remonte à 1992. Il s’agissait du roi Baudouin.Les deux dirigeants se sont entretenus en tête-à-tête afin de faire le point sur la coopération entre leur pays, dont les relations diplomatiques ont été établies en 1901. Ils ont évoqué des mesures de coopération réciproquement avantageuses et tournées vers l’avenir, non seulement dans les domaines conventionnels comme les TIC, la chimie, la logistique et l’alimentation, mais aussi dans les nouveaux secteurs comme les biotechnologies, la Smart City ou les startups.Moon a ensuite appelé la Belgique, un membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, à soutenir le processus de paix dans la péninsule coréenne. Philippe s'est engagé en retour à lui apporter son soutien infaillible tout en appréciant les efforts déployés par Séoul pour la paix.Le volume des échanges commerciaux bilatéraux est passé de 3,5 à 4,7 milliards de dollars entre 2016 et 2018. La Belgique est le 32e partenaire économique de la Corée du Sud, qui se situe au 31e rang pour Bruxelles.La délégation belge qui accompagne le couple royal compte plusieurs hauts responsables, 80 chefs d’entreprises et 15 présidents d’universités.