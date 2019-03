Steve Biegun poursuit sa tournée diplomatique à Pékin

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord multiplie les déplacements diplomatiques. Steve Biegun est cette fois en voyage en Chine.D’après l’agence Kyodo News, il est arrivé dimanche à Pékin et devait échanger avec le vice-ministre des Affaires étrangères Kong Xuanyou sur les mesures de suivi à prendre après la deuxième rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Cette information a été confirmée hier par le département d’Etat américain. Celui-ci n’a pas pour autant détaillé son programme.Le 19 mars, l’émissaire américain a rencontré à Londres ses interlocuteurs britannique, français et allemand. Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur les moyens de travailler ensemble pour faire avancer le processus de dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord, selon le ministère américain.Cinq jours plus tôt, il s’était rendu à New York pour s’entretenir avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies.