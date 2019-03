Moon Jae-in souligne la nécessité de créer un bureau anti-corruption

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a souligné l’urgence de mettre en place un bureau anti-corruption visant les hauts fonctionnaires, évoquant la colère grandissante de la population face à la corruption de la classe privilégiée et à la défaillance du système de police. Moon Jae-in a ainsi mis en évidence la nécessité de réformer les autorités publiques devant ses conseillers, réunis aujourd'hui à la Maison bleue.Ses propos font référence au scandale du club Burning Sun dans lequel certains policiers sont impliqués, aux « pots de vin sexuels » perçus par Kim Hak-ui, un ancien vice-ministre de la Justice de Park Geun-hye, et à la mort de l'actrice Jang Ja-yeon, qui s’est suicidée en 2009 après avoir dressé une liste de personnalités publiques avec qui elle était contrainte d’avoir des rapports sexuels.Le locataire de la Cheongwadae a également appelé le milieu politique à se mettre d’accord pour la nomination des membres de la commission d'enquête sur le soulèvement de Gwangju en 1980 et à participer aux efforts du gouvernement pour créer une société juste souhaitée par les sud-Coréens.Moon a enfin insisté sur l’importance d’adopter rapidement les projets de lois destinés à l’amélioration de la vie de la population.