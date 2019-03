Un forfait mobile réservé aux soldats sera proposé dès le mois prochain

Photo : YONHAP News

Un forfait mobile destiné aux militaires verra le jour le 1er avril en Corée du Sud. C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui le ministère de la Défense et celui de la Science et des TIC.Proposé par les trois opérateurs de télécommunication du pays, ce forfait dont les frais mensuels sont fixés à 33 000 wons, soit environ 26 euros, permet un nombre d’appels et de SMS illimité. Le volume de données mobiles en 4G est, lui, plafonné, la vitesse étant réduite une fois le quota dépassé.Si les soldats utilisent leur propre appareil, ils peuvent bénéficier d’une réduction de 25 % sur le montant. La troisième option est un forfait de 9 900 wons, l’équivalent de 7,7 euros. Il est destiné aux militaires qui optent pour un téléphone d’entrée de gamme.Rappelons que l’utilisation des mobiles à l’intérieur des casernes est autorisée depuis avril 2018 durant certaines plages horaires.Les deux ministères avaient lancé des discussions en décembre pour permettre aux soldats de bénéficier d’un forfait adapté à leur mode de vie. Cependant, certains pointent du doigt le montant élevé des forfaits, car ceux-ci n’utilisent leur mobile que quatre heures par jour en moyenne.