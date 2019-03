Législatives partielles : Yeo Young-kuk, candidat commun du Minjoo et du Parti de la justice

Photo : YONHAP News

A neuf jours des législatives partielles du 3 avril, le Minjoo, le parti présidentiel, et le Parti de la justice (PJ), une petite formation progressiste, ont finalement choisi hier leur candidat unique dans l’une des deux circonscriptions concernées par le scrutin, celle de Changwon-Seongsan. Il s’agit de Yeo Young-kuk du PJ.Son rival du Minjoo, Kwon Min-ho, a pris acte de ce choix, qui s’est fait sur la base de sondages d’opinion réalisés dimanche et lundi auprès des électeurs. Ainsi, comme convenu, il s'est aussitôt retiré de la course.Leur candidature commune a pour enjeu de conserver le siège de député dans cette circonscription de la province de Gyeongsang du Sud, occupé par Roh Hoe-chan, également du Parti de la justice. Visé par une enquête sur des faits de corruption, ce dernier s’est suicidé en juillet 2018.Désormais, un total de six candidats dont un indépendant sont en lice. Lors des élections de la semaine prochaine, deux sièges de parlementaires seront remis en jeu. L’autre concerne la circonscription de Tongyeong-Goseong, également dans la province de Gyeongsang du Sud, le traditionnel bastion des conservateurs.Trois conseillers municipaux seront élus le même jour.