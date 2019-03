Les voyages d’hommes politiques russes en Corée du Nord s’enchaînent

Photo : KBS News

Moscou et Pyongyang semblent discuter en ce moment d’une visite de Kim Jong-un en Russie. Dans ce contexte, les voyages d’hommes politiques russes en Corée du Nord se succèdent.Une délégation de sénateurs a effectué un déplacement de cinq jours dans la capitale nord-coréenne du 16 au 21 mars. De retour à Moscou, l’un de ses membres a donné une conférence de presse. Il a alors annoncé que la question économique avait dominé leurs discussions avec le royaume ermite. Il n’a cependant fait aucune mention de la visite de Kim. Un groupe de députés envisage lui aussi de se rendre à Pyongyang à la mi-avril.Par ailleurs, le secrétaire général du dirigeant nord-coréen est rentré après un voyage à Moscou. Là-bas, Kim Chang-son aurait visité à plusieurs reprises le Kremlin, vraisemblablement pour discuter de la date et du lieu du sommet entre son leader et Vladimir Poutine.