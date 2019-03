Le gouvernement finalise l’orientation budgétaire pour 2020

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé aujourd’hui en conseil des ministres l’orientation budgétaire pour l’année prochaine. Elle reposera sur quatre piliers : la relance de l’économie nationale, la redistribution des revenus, la croissance innovante et la sécurité. Les crédits y seront donc alloués en priorité.Dans le détail, l’enjeu de la relance économique consistera principalement à créer davantage d’emplois pour toutes les tranches d’âge, à multiplier les investissements dans les infrastructures permettant d’améliorer le quotidien de la population, plus particulièrement des seniors, et à favoriser le développement équilibré du pays.Le filet de sécurité de l’emploi sera aussi renforcé pour une meilleure redistribution des revenus.En ce qui concerne la croissance innovante, l’Etat envisage de promouvoir les industries liées notamment à l’hydrogène, aux big data, à l’intelligence artificielle et à la 5G, et de créer en même temps un deuxième boom des startups.Enfin, pour assurer un meilleur environnement, l’exécutif augmentera ses investissements notamment en vue de réduire la pollution aux particules fines.Chaque ministère sera informé de cette nouvelle directive d’ici le 29 mars. Ils auront alors jusqu’au 31 mai pour soumettre leur demande respective au ministère des Finances, qui lui, présentera le projet gouvernemental de budget pour 2020 le 3 septembre au plus tard.