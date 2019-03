Entretien à Oulan-Bator entre les Premiers ministres sud-coréen et mongol

Photo : YONHAP News

En visite officielle en Mongolie, le Premier ministre Lee Nak-yon a été reçu aujourd’hui par son homologue Ukhnaagiin Khürelsükh. A cette occasion, le chef du gouvernement sud-coréen a évoqué le fait que l’année prochaine marquera le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Oulan-Bator. Du coup, il a exprimé son souhait de voir les deux pays relever d’un cran leurs relations actuelles de partenariat global et élargir leur coopération aux domaines de l’environnement et de la santé publique.Khürelsükh s’est pour sa part réjoui du déplacement de Lee à Oulan-Bator ce 26 mars, date à laquelle les deux nations ont établi leurs relations, il y a 29 ans jour pour jour.La Mongolie est l’un des principaux pays concernés par la nouvelle politique du Nord menée par le gouvernement de Moon Jae-in. Elle est le quatrième pays importateur de produits « made in Korea ». Leurs échanges commerciaux ont atteint 330 millions de dollars en 2018.