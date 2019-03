Auditions de confirmation au Parlement de trois nouveaux ministres désignés

Photo : YONHAP News

Après l’audition de confirmation de Choi Jung-ho au poste de ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports hier, c’est au tour de celles de trois autres ministres désignés qui ont lieu aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Kim Yeon-chul, Park Yang-woo et Moon Seong-hyeok.Lors de son grand oral, Kim, qui a été nommé à la tête du ministère de la Réunification, a dû répondre aux questions de députés portant notamment sur les propos qu’il avait tenus dans le passé. Les élus du Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, ont particulièrement insisté sur l’une de ses tribunes publiée par un journal. Kim y a qualifié l’incident survenu en juillet 2008 aux monts Geumgang en territoire nord-coréen de « rite de passage ». Une touriste sud-coréenne avait été tuée par des soldats du Nord.L’opposition s’en est prise aussi à Park, qui prendra le fauteuil du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. Elle a dénoncé un versement tardif des impôts sur les biens transmis. Concernant la politique qu’il envisage de mener, il s’est engagé à faire en sorte de défendre aussi les petites et moyennes sociétés de production de cinéma.Enfin, lors de l’audition de Moon, qui dirigera le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, les députés ont évoqué les soupçons qui pèsent sur sa cotisation à l’assurance maladie.