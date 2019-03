Les Premiers ministres sud-coréen et chinois discutent des moyens de lutter contre les particules fines

Photo : YONHAP News

Après la Mongolie, le Premier ministre entame aujourd’hui un voyage en Chine. Lee Nak-yon se rend d’abord sur l’île de Hainan pour prendre part au Forum annuel de Boao pour l’Asie, qui s’y ouvre aujourd’hui.En marge de cette conférence, il rencontrera cet après-midi son homologue chinois Li Keqiang. Leur conversation sera dominée par les préoccupations environnementales de leurs pays. La lutte contre les particules fines devant être menée aussi sur le front diplomatique.Le chef du gouvernement sud-coréen demandera alors la coopération de la Chine, jugée indispensable pour les réduire. Séoul compte proposer à Pékin en tout trois solutions. Il s’agit de mettre en place un système commun d'émission de prévisions et d'alertes relatives aux poussières fines, d’imposer simultanément les mesures d’urgence visant à les réduire, et de créer des pluies artificielles au dessus de la mer Jaune séparant la péninsule du continent.Lors des discussions cet après-midi, Séoul cherchera à convaincre Pékin de travailler ensemble pour trouver des moyens efficaces pour assainir l’air au lieu de mettre en avant les responsabilités de chacun concernant les causes.L’ex-patron sud-coréen des Nations unies Ban Ki-moon envisage lui aussi de s’entretenir avec Li Keqiang et plusieurs autres hauts responsables chinois en marge du Forum de Boao qui se tiendra jusqu’à vendredi. Il a récemment accepté de diriger une nouvelle organisation nationale de lutte contre les particules fines, qui sera mise en place bientôt.