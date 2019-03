Des experts américains sceptiques à l’égard des négocitions nucléaires avec Pyongyang

Photo : KBS News

La sous-commission de l’Asie de l’est et du Pacifique du Sénat américain a tenu hier une audition sur la politique nord-coréenne des Etats-Unis de l’après-second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.Des experts y ont été invités à s’exprimer. Parmi eux, Victor Cha, responsable de la chaire coréenne du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) et Kelly Magsamen, vice-présidente pour la sécurité nationale et la politique internationale au Center for American Progress.Selon le premier, l’attitude affichée par la Corée du Nord lors du sommet de Hanoï illustre qu’il n’y a aucun changement dans ses stratégies de négociations. Et le président des Etats-Unis prendrait conscience des limites de sa diplomatie misant sur son « alchimie » avec le leader nord-coréen.Pour sa part, Kelly Magsamen a proposé que Washington ne tienne plus de sommet qui n’apporte rien sur le fond. Et de souligner aussi la nécessité d’une stratégie cohérente et soutenue par Trump comme par son équipe en charge de la sécurité nationale.Par ailleurs, le président de la sous-commission, le républicain Cory Gardner, a critiqué le récent tweet du locataire de la Maison blanche dans lequel ce dernier annonce le retrait de nouvelles sanctions contre le Nord.