Football : la Corée du Sud s’impose contre la Colombie en match amical

Photo : YONHAP News

L’équipe de football sud-coréenne s’est imposée face à la Colombie 2 à 1 lors du match amical qui s’est tenu hier au stade de la Coupe du monde de Séoul. Il s’agit de sa deuxième victoire de suite.Son Heung-min a ouvert le score à la 16e minute, servi par Hwang Ui-jo. Il a ainsi inscrit son premier but après huit matches de préparation depuis la rencontre avec les Allemands en Coupe du monde l’année dernière.Les Colombiens ont tenté de rattraper le coup avec un but de Luis Diaz à la 48e minute, mais Lee Jae-sung a confirmé le succès en marquant dix minutes plus tard.Les « guerriers de Taegeuk » ont ainsi sauvé la face devant l’entraîneur des Colombiens, Carlos Queiroz. Lorsque celui-ci dirigeait l’équipe iranienne, les sud-Coréens avaient subi quatre défaites et un match nul.